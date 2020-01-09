Появилось новое видео момента крушения самолета МАУ в Тегеране

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины», который рухнул в пригороде Тегерана накануне, 8 января, попал на камеры наблюдения. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось в Facebook.

На ролике отчетливо видно, что возгорание на самолете произошло еще до падения на землю. На новом видео заметно, как в темноте резко вспыхивает свет, после чего по улице разлетаются горящие обломки.

По данным иранских СМИ, предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) говорит о том, что рейс МАУ потерпел катастрофу тогда, когда повернул обратно в аэропорт.

По словам начальника САОI Али Абедзаде, свидетели видели в небе горящий самолет, но пилоты не сообщили о каких-либо поломках. По версии иранской стороны, самолет сначала летел на запад от аэропорта, но после возникновения проблем повернул назад к аэродрому.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.