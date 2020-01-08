Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как мужчина избивает своего малолетнего ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», фигурант видео — сын замглавы постоянной комиссии городского совета по вопросам этики, материнства, детства и партнерских отношений Днепровского горсовета Виктора Ярового.

Скандальную запись опубликовала на своей странице в Facebook бывшая жена Ярового-младшего — Александра.

«Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать — отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год», — написала Александра, добавив, что мужчина начал избивать ребенка после того, как мальчик отказался с ним разговаривать.

По словам женщины, она неоднократно подвергалась физическому и моральному насилию со стороны мужа. Из-за этого они с сыном переехали из Днепра в Кривой Рог. Александра утверждает, что неоднократно писала заявления в полицию, однако правоохранители не реагировали.

Сейчас же по данному факту открыли производство по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Одесщине мужчина с похмелья избил маленького сына за отказ ужинать.