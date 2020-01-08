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В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране

В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране

В храмах Украинской Православной Церкви молятся об упокоении погибших в катастрофе пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла сегодня под Тегераном (Иран). Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, на официальном ютуб-канале управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича) опубликовано видео с молитвой об упокоении погибших в авиакатастрофе.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова на Оболони в Киеве, во время которой молился об упокоении трагически погибших в авиакатастрофе.

По информации МИД Украины, на борту находились 176 человек: 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 — Канады, 82 — Ирана, 3 — Германии, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Великобритании.

 

«По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли», — сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Украина также готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции», — говорится в сообщении.

*** Крушение самолета произошло в Тегеране сегодня утром, когда Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев.

Фото: Associated Press

Ранее «Фраза» сообщала, что Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ.

Тэги: общество, православие, авиакатастрофа, Тегеран, молитва, новости православия, УПЦ, новости Украины

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