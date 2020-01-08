Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети

Кондуктор одного из харьковских троллейбусов стал звездой социальных сетей. Как выяснили журналисты «Фразы», добродушный парень предложил на Рождество пассажирам оплатить проезд песнями.

Сам кондуктор выбрал «Там, где клен шумит», после чего принялся петь и веселиться.

Впрочем, некоторые усомнились, был ли молодой человек настоящим кондуктором, или просто выдал себя за сотрудника коммунального транспорта.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо на троллейбусной остановке избили подвыпившего пассажира.

Ранее в Киеве неадекватный кондуктор набросился на женщину с ребенком.