«Прямо в Ад»: легендарный Оззи Осборн порадовал фанатов неожиданным клипом

Легендарный основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн порадовал фанатов новым клипом на песню Straight to Hell (Прямо в Ад), которая войдет в его альбом 2020 года Ordinary Man. Как выяснили журналисты «Фразы», 71-летний британский рокер вернулся на большую сцену после новостей о проблемах со здоровьем.

Новый клип Оззи Осборна уже можно посмотреть на YouTube.

За сутки видео посмотрели около 1,5 миллионов человек.

Как писала «Фраза», ранее легендарный Оззи Осборн вновь отменил концерты из-за проблем со здоровьем.

Ранее легендарный Оззи Осборн выпустил первую песню за долгие годы. Ее уже можно послушать.