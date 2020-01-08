Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке

Иран жестко ответил США на убийство генерала Касема Сулеймани. Как выяснили журналисты «Фразы», была проведена операция возмездия.

По данным пресс-службы иракской армии, в ночь на среду, 8 января, Корпус иранских стражей революции выпустил двадцать две ракеты: семнадцать из них попали в военную базу Айн аль-Асад, две из них не взорвались; еще пять ракет упали в районе Эрбиля, где находились военные США.

Сами иракцы не пострадали.

По данным иранских СМИ, ракеты уничтожили около восьмидесяти американских военнослужащих. Белый дом, в свою очередь, утверждает, что потерь нет.

Как писала «Фраза», в Сеть «слили» подробности ликвидации иранского генерала Сулеймани.

Ранее США обвинили в терроризме и развязывании войны против Ирана.

Также в Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил.