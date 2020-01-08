В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил

В Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на местные СМИ, самолет направлялся в Киев. Спустя 12 минут полета борт рухнул недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. После падения самолета вспыхнул пожар.

Информацию о гибели всех, кто был на борту, подтвердил Департамент консульской службы МИД Украины.

По данным главы управления ЧС Ирана Пирхоссейн Куливанд, большинство погибших были иранцами.

Фотожурналистка из Венесуэлы Нелли Исарца опубликовала на своей странице в Twitter момент падения авиалайнера.

Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran ????????.#URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iran pic.twitter.com/t8Wgpo3wVr — Nellie Belén Izarza ???? ???????????????? (@myteks) 8 января 2020 г.

Местные СМИ публикуют фотографии с места авиакатастрофы.

Как сообщает канал «Подъем» в Telegram со ссылкой на официального представителя аэропорта, причиной крушения стало возгорание двигателя. Канал также публикует видео с места трагедии.

На информацию о крушении украинского самолета уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Офисе президента Украины, в связи с катастрофой Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев.

Отметим, что это крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю нашей страны. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.