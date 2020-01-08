Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова озадачил интернет. Как выяснили журналисты «Фразы», он устроил странные пляски в Китае.

Богач станцевал на презентации электромобилей на одном из заводов в этой стране. Тут происходила презентация внедорожника Model Y. Это первый иностранный завод Tesla.

Многие пользователи социальных сетей задумались: не употреблял ли перед этим Илон Маск наркотики или алкоголь? Ведь бизнесмен является известным любителем конопли.

Как писала «Фраза», Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck.

Также Илон Маск хочет отправить в космос наркотики.