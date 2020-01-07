В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин

Во вторник ночью, 7 января, в Малиновском районе Одессы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на кухне общежития 38-летний мужчина подорвал гранатой троих собутыльников.

Как передает пресс-служба областной полиции, подрывник также принимал участие в застолье, во время которого и вступил в конфликт с потерпевшими.

Когда словесные аргументы были исчерпаны, мужчина ненадолго покинул компанию, после чего вернулся с гранатой в руках, метнул ее в оппонентов и быстро закрыл дверь кухни.

Сообщается, что в результате взрыва трое любителей выпить были госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. Сам же горе-подрывник подался в бега и теперь его ищут правоохранители.

На месте ЧП работали следователи и эксперты-взрывотехники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», в результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара.

Ранее в Сети появилось видео, как в Луцке по-пьяни подорвали гранату в Управлении патрульной полиции.