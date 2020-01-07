Полицейские по жесткому разобрались с националистами, устроившими скандал на встрече с блогершей из РФ

Киевские правоохранители решительными действиями пресекли беспорядки, которые возникли во время встречи подписчиков с российской блогершей Александрой Митрошиной. Как выяснили журналисты «Фразы», инициаторов конфликта ‒ двух националистов ‒ сначала жестко «приняли», после чего доставили в отделение для составления административных материалов.

В Сети уже появилось несколько видеороликов, снятых во время скандального мероприятия. Как видно на кадрах, конфликт начался непосредственно во время выступления Митрошиной, которую стал перебивать какой-то «активист», что впоследствии привело к драке и вмешательству правоохранителей.

Сама же Александра Митрошина приняла решение «свернуть» свое выступление, поскольку опасалась за безопасность присутствующих.

Как писала «Фраза», в Киеве произошла массовая драка из-за приезда звезд российской эстрады.

Также сообщалось, что киевляне устроили массовую драку на концерте Макса Коржа.