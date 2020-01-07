Жириновский, раздававший деньги «холопам», вызвал ярость у москвичей

Кремлевский клоун Владимир Жириновский оказался в эпицентре нового скандала. Как выяснили журналисты «Фразы», одиозный российский политик раздавал людям деньги на Красной площади в Москве.
Это вызвало настоящий шквал ярости в социальных сетях. Многие отметили, что «вне камер» Владимир Жириновский называл москвичей и гостей столицы РФ «холопами».
Скандал докатился до Думы. Так, комиссия Государственной думы по депутатской этике рассмотрит поведение бесноватого политика.
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Как писала «Фраза», Жириновский рассказал о своем опыте с наркотиками.
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