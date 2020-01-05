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В Киеве жестоко убили двух молоденьких девушек

В Киеве жестоко убили двух молоденьких девушек

В Подольском районе Киева было совершено чудовищное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Кирилловской, злоумышленник буквально «изрешетил» ножом двух юных девушек.

Как передает «Информатор», тела 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала жилье посуточно. Трупы девушек с многочисленными ножевыми ранениями находились в шкафу, причем ноги одной из погибших были связаны скотчем.

По словам хозяйки, последний раз жилье арендовали парень и девушка 31 декабря, которые должны были съехать 4 января.

По предварительным данным, одна из убитых и является той самой девушкой, которая вместе с парнем снимала квартиру. Однако сам парень исчез.

На месте преступления работали медики, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Обстоятельства происшествия выясняются. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», на Черкасщине до смерти запытали двоих мужчин.

Также сообщалось, что под Киевом двое строителей жестоко убили своего коллегу из-за $600.

Тэги: Новый год, Киев, убийство, общество, столица, девушка, ножевые ранения, криминал, новости Украины

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