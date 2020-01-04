В полиции назвали причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине

В Национальной полиции озвучили причину сокрушительного взрыва, который прогремел в клубе села Угринов Подгаецкого района Тернопольской области. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП могло случиться из-за преступной халатности работников газовой службы.

Как передает пресс-служба Нацполиции, на месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую накануне сделали врезку.

«Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву», ‒ рассказали в пресс-службе.

Правоохранительные органы уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины («нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

Как писала «Фраза», в пятницу вечером, 3 января, в селе Угринов Тернопольской области взорвался клуб, в котором дети репетировали рождественское выступление.

В результате инцидента пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет ‒ их с ожогами I-II степени госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.