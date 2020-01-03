«Казак Гаврилюк» построил «домик» у водопада на берегу озера

Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк построил трехэтажный дом в селе на Ивано-Франковщине площадью 550 м2. Как выяснили журналисты «Фразы», дом находится в с. Нижний Березов Косовского района на берегу озера, неподалеку от водопада.

Как сообщает TK Media, информацию о том, что этот дом принадлежит «Гаврилюкам» журналистам подтвердили местные жители. Кроме того, один из рабочих на стройке представился братом тестя Михаила Гаврилюка.

В этом районе также был замечен автомобиль SSANG YONG 2008 г. в., который Гаврилюк задекларировал в 2019 году по цене вдвое ниже рыночной.

При этом, как отмечается, в декларации экс-нардепа никаких упоминаний о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении показанным журналистом участком нет. В соответствии с ней в прошлом году Гаврилюк заработал 381 тыс. грн заработной платы в качестве парламентария и других источников дохода и сбережений у него нет.

В свою очередь, его жена задекларировала 6880 грн материальной помощи при рождении ребенка и судя по всему нигде не работает и не имеет других доходов.

Отметим, что репортаж из села сделал журналист Василий Крутчак, который в мае 2017 г обвинил Гаврилюка в нападении.

Как сообщала «Фраза», Михаил Гаврилюк был участником киевского Майдана. В начале 2014 года он был задержан сотрудниками милицейского спецназа, которые издевались на Гаврилюком — избили его, раздели и фотографировались с ним на морозе. За характерый чуб получил в широких кругах известность, как «казак Гаврилюк».

Впоследствии он рассказал об издевательствах правоохранителей.

В конце февраля одного из сотрудников милиции, подозреваемых в издевательстве над активистом, задержала прокуратура, однако впоследствии выпустила под подписку о невыезде.

Летом того же года в соцсетях появилась информация о том, что Гаврилюка захватили в плен боевики на Донбассе, куда он попал якобы в качестве командира батальона Нацгвардии. Однако впоследствии эта информация не подтвредилась.

Впоследствии он стал народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии «Народный фронт».