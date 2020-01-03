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Митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ

Митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ

Все заверения о том, что предоставленный Константинопольским патриархом Варфоломеем Томос Православной Церкви Украины уврачевал церковные разделения в Украине, не соответствуют действительности. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

В комментарии для YouTube-канала «ВИТРАЖИ: о вере в красках», приведя 9 аргументов, доказывающих несостоятельность подобных заявлений и Томоса в целом.

1. Томос не уврачевал, а усугубил раскол: «Вместо двух неканонических структур УПЦ КП и УАПЦ — появилась новая неканоническая организация под названием ПЦУ, — пояснил иерарх. — В нее вошли раскольники и самосвяты, которые от этого не стали каноничными. Для этой структуры характерна заполитизированность и разобщенность. От нее уже отошел Филарет, который фактически создал раскол в расколе. Это логично, потому что раскол может породить только новый раскол».

2. Действия патриарха Варфоломея противоречат церковным канонам и традиции Церкви: «Он самолично пересматривает общецерковные вопросы, отменяет исторические документы, принятые соборно Святой Церковью. В 2018 году патриарх Варфоломей совершил ряд действий, нарушивших каноническое право и нормы, которые привели к кризису взаимоотношений всех Православных Поместных Церквей. Первое нарушение — это вторжение на каноническую территорию иной Поместной Церкви. Второе — назначение Экзарха в другую Церковь без согласования со священноначалием этой Церкви. Третье — учреждение церковных структур на канонической территории другой Поместной Православной Церкви. Четвертое — прием в общение лиц, находящихся под запретом в иной Поместной Церкви. Пятое — восстановление в сане клирика без покаяния после анафемствования в иной Православной Церкви. И шестое — „сослужение“ с людьми, которые не имеют действительного епископского или священнического рукоположения», — уточнил владыка.

 

3. Константинопольский патриархат своими действиями в Украине противоречит сам себе: «До 2018 года канонический статус Предстоятеля УПЦ — сегодня это Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — равно как и канонические прещения, наложенные на бывшего митрополита Филарета Денисенко, не подвергались сомнению и не оспаривались ни одной Поместной Православной Церковью, включая Константинопольскую. Также никем не признавались в качестве канонических церковных структур УАЦП и УПЦ КП. Теперь эти структуры якобы признаны легитимными, при том, что ничего не изменилось, они не принесли покаяния и не получили законных хиротоний», — добавил управделами УПЦ.

4. Независимость автокефальной церкви — фиктивная: «Томос не дал независимости, а только переподчинил раскольников Константинополю, — продолжил он. — Так называемая ПЦУ оказалась в зависимости от Константинополя, потому что, во-первых, получает миро из Константинополя, во-вторых, высшей судебной инстанцией для ПЦУ является Константинопольская Церковь, в-третьих, не имеет права открывать украинские приходы в диаспоре, которые все подчинены Константинополю, в-четвертых, не имеет права самостоятельно провозглашать святых — это делает для нее Константинопольский патриархат».

5. Томос еще больше разделил украинское общество, а не примирил: «Околоцерковные люди были введены в заблуждение фактом создания Украинской Церкви и предоставления ей якобы законного документа. Предоставление Томоса противоречит каноническим нормам и правилам Святой Апостольской Церкви», — подчеркнул иерарх.

6. ПЦУ ведет себя не по-христиански: «Несмотря на все заверения, что Томос несет мир и примирение, представители т.н. ПЦУ действуют как рейдеры и разбойники, продолжая агрессивную политику УПЦ КП, захватывая храмы Украинской Православной Церкви, выбрасывая верующих на улицу».

7. Томос подрывает религиозную стабильность в Украине: «Самые страшные конфликты — это конфликты на религиозной почве, — напомнил иерарх. — Попустительство органов власти на местах ведут к столкновениям и стычкам между людьми, сеет вражду. Томос и дальше будет способствовать усугублению раскола в обществе, а не его единению».

8. Процесс выдачи Томоса лоббировали геополитические и политические силы: «Неприкрытое участие и лоббирование предоставления Томоса экс-президентом Петром Порошенко, при откровенной поддержке представителей властей США, свидетельствует о том, что в этом процессе больше политического, чем церковного».

9. Таинства в ПЦУ безблагодатны: «Священнические и архиерейские хиротонии в. ПЦУ недействительны, что ранее признавал сам Константинополь. Признание самосвятов без покаяния и правильного рукоположения разрывает нить апостольского преемства в Церкви. Если недействительно священство, значит недействительны и таинства», — подытожил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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