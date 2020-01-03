В Судане разбился украинский самолет – погибли десятки людей

В Судане разбился украинский военный самолет «Антонов-12». Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами катастрофы, которая произошла накануне в четверг, 2 января, стали более двадцати человек.

Известно, что борт потерпел крушение после взлета из аэропорта в Западном Дарфуре.

Самолет разбился через пять минут после взлета из Эль-Генейны, которая находится недалеко от границы Судана с Чадом, где в последние дни произошли кровавые столкновения между этническими группами. Также вокруг города наблюдается интенсивное военное присутствие, которое на этой неделе получило подкрепления и посещения высокопоставленных чиновников.

Среди погибших есть четверо дети. Также сообщается о гибели местных судей.

Как писала «Фраза», в Судане столкнулись два украинских самолета-гиганта.