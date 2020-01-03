Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы

Утром четверга, 2 января, на трассе Полтава – Сумы произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прямо на ходу вспыхнул автомобиль Porsche Cayenne.

Об инциденте сообщает ГСЧС Сумской области.

Известно, что машина загорелась возле села Боромля.

О ЧП спасателям сообщил сам владелец автомобиля, который во время движения почувствовал запах дыма в салоне.

Когда прибыли пожарные, машина уже полыхала. Также существовала угроза взрыва газобаллонной установки.

В итоге, авто удалось потушить. Водитель не пострадал.

Видео с места ЧП:

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