Странное поведение белорусской журналистки в прямом эфире озадачило зрителей

В Белоруссии возник скандал вокруг странного поведения в прямом эфире журналистки телеканала СТВ Елены Козловой. Как выяснили журналисты «Фразы», видео обсуждают в социальных сетях.

Многие зрители считают, что девушка была нетрезвая: она плохо говорила и тянула паузы.

При этом другая сотрудница телеканала Вероника Гришкова сообщила, что ее коллеге стало плохо: «Это ЧП. Такое случается редко, но никто не застрахован. В прямой эфир девушка выходила впервые. От волнения подскочило давление».

Она добавила, что после эфира журналистка потеряла сознание.

Как писала «Фраза», на жителей одного из уэльских островов начали падать мертвые скворцы.

Также в Латвии хотят брать плату за использование русского языка.