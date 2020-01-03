В Сети появилось видео авиакатастрофы в Казахстане

В Сети появилось видео крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, в результате которого погибли 12 человек, а еще 53 получили травмы различной степени тяжести. Как выяснили журналисты «Фразы», момент авиакатастрофы был зафиксирован камерой видеонаблюдения и размещен на видеохостинге Youtube.

В настоящее время следствие рассматривает три версии трагедии: ошибку экипажа, техническую неисправность воздушного судна и ошибку работников навигационных служб.

По словам главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, благодаря погодным условиям самолет не воспламенился после крушения, что и минимизировало число жертв.

Как писала «Фраза», 27 декабря 2019 года в аэропорту Алма-Аты разбился самолет Fokker-100 компании Bek Air, который летел в Нур-Султан.