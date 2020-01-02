Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар

С предоставлением Томоса Православная Церковь Украины не стала каноничной, а Константинопольский патриархат, нарушив ряд канонов, спровоцировал конфликтные ситуации среди Поместных Православных Церквей. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом сообщается на ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Вместо двух неканонических структур — Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви — появилась новая неканоническая организация под названием „ПЦУ“. В нее вошли раскольники-самосвяты, которые от этого не стали каноничными. Для этой структуры характерны политизированность и разобщенность.

От нее уже отошел Филарет, который фактически создал раскол в расколе. Это логично, потому что раскол может породить только новый раскол», — напомнил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, какие каноны нарушил глава Фанара, предоставляя Томос ПЦУ.

«Он самолично пересматривает общецерковные вопросы, отменяет исторические документы, принятые соборно Святой Церковью. В 2018 году Патриарх Варфоломей совершил ряд действий, нарушивших каноническое право и нормы, которые привели к кризису всех Православных Поместных Церквей.

Первое нарушение — это вторжение на каноническую территорию иной Поместной Церкви.

Второе — это назначение экзархов в другую Церковь, без согласования со священноначалием этой Церкви.

Третье — учреждения церковных структур на канонической территории другой Поместной Церкви.

Четвертое — прием в общение лиц, находящихся под запретом иной Поместной Церкви.

Пятое — восстановление в сане клириков без покаяния после анафематствования в иной Православной Церкви.

Шестое — сослужение с людьми, которые не имеют действительного епаскопства, или священнического рукоположения», — объяснил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что с получением Томоса ПЦУ, по факту, ничего не изменилось в законности структур, которые в нее вошли.

«До 2018 года канонический статус Предстоятеля Украинской Православной Церкви, сегодня это Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, равно как и канонические прещения, наложенные на бывшего митрополита Филарета (Денисенко), не подвергались сомнениям и не оспаривались ни в одной Поместной Православной Церкви, включая Константинопольскую. Также никем не признавались в качестве канонических церковных структур Украинская Автокефальная Православная Церковь и Украинская Православная Церковь Киевского патриархата. Теперь эти структуры якобы признаны легитимными. При том, что ничего не изменилось. Они не принесли покаяние и не получили законных хиротоний», — сказал он.

Архиерей объяснил, почему ПЦУ, на самом деле, не является независимой Церковью.

«Томос не дал независимости, а только переподчинил раскольников Константинополю. ПЦУ оказалась в зависимости от Константинополя, потому что: получает миро из Константинополя, высшей судебной инстанцией ПЦУ является Константинопольская Церковь, не имеет права открывать украинские приходы в диаспорах, которые все подчинены Константинополю, не имеет права самостоятельно провозглашать святых. Это делает для нее Константинопольский патриархат.

Около церковные люди были введены в заблуждение фактом создания украинской Церкви и предоставления ей якобы законного документа. Предоставление Томоса противоречит каноническим нормам и правилам Святой Апостольской Церкви», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он отметил, что Томос также принес не единение, в разделение в общество.

«Несмотря на все заверения, что Томос несет мир и примирение. Представители ПЦУ действуют как рейдеры и разбойники, продолжая агрессивную политику УПЦ КП, захватывая храмы Украинской Православной Церкви, выбрасывая верующих на улицу.

Самые страшные конфликты — это конфликты на религиозной почве. Попустительство органов власти на местах ведут к столкновениям, к стычкам между людьми, сеет вражду. Томос будет и дальше способствовать усугублению раскола в обществе, а не его единению», — рассказал управделами УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как преодоление трудностей формирует волю человека.