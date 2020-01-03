Смерть молодой рэперши шокировала США

В США умерла рэперша Лексия Алиджай. Как выяснили журналисты «Фразы», девушке был всего 21 год.

По данным американских СМИ, ее тело обнаружили 1 января.

Смерть девушки подтвердила ее двоюродная састра Рейза Кларк.

Она сообщила: «Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано».

Причина смерти не разглашается.

Лексия Алиджай прославилась каверами на модные композиции, а два года назад она выпустила первый студийный альбом Growing pains.

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