Заблокировавшая «скорую помощь» легковушка стала причиной драки в киевском спальнике

В одном из дворов на бул. Перова возникла драка из-за того, что карета «скорой помощи» не смогла проехать на вызов из-за припарковавшейся машины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Telegram.

В частности, как сообщается, в одном из дворов красный Ford Fiesta был припаркован так, что мешал проехать автомобилю «скорой». Когда же в ответ на действия окружающих из подъезда вышла водитель «Форда», ей начал угрожать мужчина.

На защиту женщины вышел муж с другом, который ударил угрожавшего. В итоге он вызвал полицию.

При этом, как утверждается, мужчина, устроивший конфликт, был пьян.

Как сообщала «Фраза», 28 февраля 2019 года в Киеве на Броварском проспекте на съезде с моста Метро произошло смертельное ДТП с участием «скорой помощи».