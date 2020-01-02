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Толпа националистов в масках Санта-Клаусов устроила погромы в наливайках Мариуполя

Толпа националистов в масках Санта-Клаусов устроила погромы в наливайках Мариуполя

Представители «Национальных дружин» устроили погромы в нескольких питейных заведениях Мариуполя. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом они были одеты в маски и шапки Санта Клаусов.

Как сообщает 0629.com.ua, соответствующее видео появилось в Сети 1 января. На нем видно, как националисты на фоне праздничной музыки в масках разбивают имущество кафе. При этом голос за кадром объясняет, что это подарок от святого Николая, которого ребенок попросил закрыть наливайки и помочь отцу бросить употреблять алкоголь.

По данным издания, сам налет произошел 28 декабря на кафе «Бахчик» в Приморском районе Мариуполя. Молодые парни разбили имущество заведения, избили посетителей и залили их слезоточивым газом. Впоследствии выяснилось, что аналогичные нападения произошли также в других районах города.

Как сообщала «Фраза», 23 мая 2017 года в центре Киева националисты устроили ссору с персоналом кафе, в котором клиенту отказали в обслуживании на украинском языке, угрожая устроить там погром.

Тэги: Новый год, Мариуполь, кафе, криминал, погром, новости Украины

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