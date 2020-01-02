Жертвами наводнения в Индонезии стали десятки людей

В Джакарте, столице Индонезии, продолжает бушевать наводнение, которое привело к массовым оползням. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами стихии уже стали не менее двадцати одного человека.

При этом, как говорят спасатели, с 31 декабря, когда начала бушевать непогода, число жертв постоянно растет. Поэтому, наверняка станет известно о новых погибших.

Тысячи людей остались без крыши над головой – их дома затопило. Особенно пострадали пригороды столицы.

Как писала «Фраза», масштабное наводнение произошло в Индии: всего за пару дней погибли десятки людей.

Сообщалось, что наводнение в Венеции нанесло уже больше ущерба, чем пожар в Нотр-Даме.