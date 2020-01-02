В Индии эпично горел завод: пострадали пожарные

В Дели (Индия) на местном заводе произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в огне пострадали не менее четырнадцати человек.

По данным местных СМИ, сразу тринадцать пострадавших – это прибывшие на место инцидента для борьбы с огнем пожарные.

Огонь тут вспыхнул утром четверга, 2 января.

После начала пожара прогремел взрыв, после чего завод частично обрушился. Под завалами оказались несколько людей.

Сейчас продолжаются спасательные работы.

Как писала «Фраза», в Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей.