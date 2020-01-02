«Алло, мам, вызывай ментов!». Виталия Регора, напавшего на журналиста Шария, облили мочой

Активиста неонацистской группировки «Белый молот» Виталия Регора, который причастен к нападению на журналистов Шарий.нет облили мочой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил блогер Анатолий Шарий.

Издание Страна пишет, что неизвестные встретили Виталия Регора возле подъезда его дома. Сначала он отрицал, что его зовут Виталий. Потом Регор позвонил своей маме: «Алло, мам, вызывай ментов! Быстро ментов вызывай, мама! Вызывай ментов!».

Дальнейшее общение Виталия Регора с неизвестными зацензурировано.

Напомним, ранее сообщалось, что удалось выяснить, кто во время нападения на журналиста проекта «Шарий.net» (ведущий проекта блогер Анатолий Шарий) Дмитрия Кучера 24 декабря облил его одежду мочой. Это Виталий Регор, активист неонацистской группировки «Белый молот», член «добровольческого батальона «ОУН».

Напомним также, что Владимир Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов.