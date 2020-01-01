Папа Римский ударил женщину-азиатку

В Ватикане разгорелся громкий скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», тут папа Римский Франциск ударил женщину, которая предположительно приехала на праздники из Азии.

Уже появилось видео инцидента.

На нем видно, как Франциск гуляет среди прихожан по площади, после чего одна из женщин схватила его за руку.

Лицо папы Римского тут же исказила злоба. Он принялся кричать на женщину и ударил ее, после чего быстро сбежал.

Как писала «Фраза», папа Римский жестко раскритиковал стену с Мексикой, которую строит Трамп.

Ранее Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу.