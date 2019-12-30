В США прямо в церкви произошла перестрелка ‒ есть жертвы

В воскресенье, 29 декабря, в американском городке Уайт-Сетлмент (штат Техас) произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в местном храме произошла перестрелка между злоумышленником и прихожанами.

Как передает CBS, неизвестный мужчина ворвался в церковь прямо во время службы и сразу же открыл огонь по людям.

Сообщается, что в помещении в это время находились вооруженные прихожане из волонтерской охраны церкви, которые смогли быстро ликвидировать стрелка. Тем не менее, он успел убить двоих человек.

Всего же на воскресной службе присутствовали почти 250 прихожан.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и агенты ФБР. Личность и мотивы стрелка устанавливаются.

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