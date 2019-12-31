«Невоспитанное зеленое чмо!» Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне

Одиозный украинский художник и телеведущий Сергей Поярков позволил себе публично оскорбить главу государства Владимира Зеленского и его команду. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансные слова прозвучали в прямом эфире программы «Поярков News» на телеканале «Прямой».

Как передает «Страна», в частности, художник заявил, что «в сравнении с великим патриотом и воином, американским президентом, которого уважает весь мир, Джорджем Бушем», украинцы выбрали «невоспитанное зеленое чмо».

«Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду ‒ там все написано! Вы ‒ моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!» ‒ окончательно вышел из себя Поярков, добавив, что Зеленскому «нужно относиться к Федине и Зверобой так, как Буш относится к своим певцам».

«И мы его заставим, если какой-то козел не хочет для нас этого делать, то мы его нагнем и заставим, как в том клипе Эминема!» ‒ резюмировал ведущий.

Предположительно, Поярков имел в виду анимированный видеоклип Mosh, в котором Эминем требовал от тогдашнего президента Буша вывести войска из Ирака, а затем вручить ему АК-47 и отправить самого участвовать в войне. Изначально музыкальный ролик заканчивался сценой прорыва полицейского заграждения и штурма избирательного участка. Позднее концовку пересняли ‒ теперь в ней штурмовали американский Капитолий во время выступления там Джорджа Буша.

Полная запись скандального эфира доступна к просмотру на видеохостинге Youtube:

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