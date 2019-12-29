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Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было

Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было

В воскресенье вечером, 29 декабря, международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с гражданами Украины, освобожденными из плена «ЛДНР» в рамках масштабного «новогоднего» обмена. Как выяснили журналисты «Фразы», возле взлетной полосы воздушное судно встретили родственники и близкие пленников, а также журналисты и официальные лица во главе с президентом Владимиром Зеленским.

На странице Офиса президента в Facebook уже появилось видео из Борисполя. Как видно на кадрах, глава государства лично поприветствовал каждого освобожденного украинца, после чего сделал заявление для СМИ.

Как писала «Фраза», на Донбассе стартовал масштабный обмен пленными.

Тэги: Борисполь, общество, самолет, Президент Украины, освобождение, аэропорт «Борисполь», обмен пленными, Владимир Зеленский, новости Украины

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