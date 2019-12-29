На Донбассе стартовал масштабный обмен пленными

В воскресенье, 29 декабря, на КПВВ «Майорск» начался «новогодний» обмен пленными между Украиной и «ЛДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», ожидается, что Киев передаст «республикам» 87 человек, а в обратном направлении отправятся 55.

Как передает ТАСС, подлежащие обмену люди уже отправились в так называемую «серую зону» ‒ территорию между позициями конфликтующих сторон ‒ для финализации процедуры обмена.

Как рассказала донецкий «омбудсмен» Дарья Морозова, большая часть людей, которых передает Украина, не являются жителями «ЛДНР» и были осуждены в Украине по политическим статьям.

«80% лиц, которых Украина передает, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие», ‒ отметила она.

В свою очередь, «республики» передадут Киеву в основном военных, попавших в плен во время боевых действий. Полных же списков лиц, подлежащих обмену, пока нет.

Как писала «Фраза», в СБУ признали, что освобожденные пленные будут проверены на предмет возможной вербовки. Но не все.

Ранее в Сети появились фото «пятизвездочных» подвалов для пленных в Луганске.