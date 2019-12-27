В Сети появился буктрейлер уникальной книги о женской груди

Вышла в свет книга пластического хирурга Павла Денищука «Жіночі груди: пристрасть та біль». Как выяснили журналисты «Фразы», в Сети появилась видео с буктрейлером нового издания.

Книга «Жіночі груди: пристрасть та біль» — издание уникальное не только для украинского, но и для международного рынка. Тема женской груди здесь описана не только с медицинской, но и с литературно-художественной стороны.

Над книгой издательства «Саммит-Книга» работало множество экспертов и писателей, которые поделились своим опытом, знаниями и видением.

Автор, пластический хирург Павел Денищук потерял мать много лет назад — ее жизнь унес рак груди. Поэтому свою книгу он написал для всех женщин, которые в повседневных хлопотах забывают о себе.

Все средства, полученные от продажи книги, перечисляются благотворительному фонду борьбы с раком молочной железы "Квітна" для закупки медицинского оборудования в Национальный институт рака.