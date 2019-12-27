ДТП с женщиной в Киеве попало на видео

Утром в пятницу, 27 декабря, в Киеве на бульваре Ивана Лепсе около остановки трамвая произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Hyundai сбил женщину-нарушительницу, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Как выяснила полиция, пострадавшая бежала с трамвайной остановки через дорогу и попала под колеса машины, после чего упала на спину.

Состояние женщины пока неизвестно. Будем надеяться, что с ней все хорошо.

Появилось видео момента ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве такси эпично «припарковалось» под трамваем.