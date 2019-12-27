Журналисты показали тайную встречу Богдана с Коломойским в центре Киева

Журналистам удалось зафиксировать тайную встречу руководителя Офиса президента Андрея Богдана c олигархом Игорем Коломойским. Как выяснили журналисты «Фразы», поздно вечером 25 декабря руководитель ОП и олигарх вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в центре Киева.

«Страна» со ссылкой на «Радио Свобода» сообщает, что в среду, 25 декабря, вечером кортеж Андрея Богдана уехал из Офиса президента. Сначала глава ОП встретился в итальянском ресторане на Печерске с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Позже в тот же вечер водитель Богдана зашел в гостиницу Premier Palace. Потом в пятизвездочный отель в центре Киева приехал олигарх Игорь Коломойский. А еще спустя некоторое время прибыл и бизнес-партнер олигарха Тимур Миндич.

Журналисты позвонили в ресторан чтобы проверить, пускают туда посторонних посетителей и там подтвердили, что стол можно забронировать. Тогда же журналистам удалось зафиксировать охранников топ-лиц страны, которые заметно нервничали, увидев представителей СМИ.

Как выяснилось, на встрече кроме Богдана и Коломойского присутствовали бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы «Приват» Михаил Киперман, экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер, а также партнер Коломойского Тимур Миндич.

Сразу после встречи журналистам удалось пообщаться с Коломойским, который категорически отрицал встречу с главой ОП.

Ранее «Фраза» сообщала, что глава Офиса президента Андрей Богдан собрал журналистов на закрытую встречу, на которой много жаловался и матерился.