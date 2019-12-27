В Киеве такси эпично «припарковалось» под трамваем

В пятницу, 27 декабря, утром в Киеве на улице Николая Василенко произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут такси Volkswagen врезалось в трамвай.

Как передает «Информатор», авария спровоцировала транспортный затор.

Очевидцы говорят, что таксист просто «не заметил» общественный транспорт.

Трамвай ехал около девяти утра в сторону станции метро «Берестейская», однако на перекрестке с улицей Козелецкой его, пролетев на красный свет, протаранил автомобиль.

К счастью, никто серьезно не пострадал. В трамвае в момент ДТП были люди, как находился пассажир и в салоне такси.

Как писала «Фраза», водитель трамвая в Киеве не справился с управлением и врезался в столб.

Ранее в Киеве неизвестные обстреляли новенький вагон скоростного трамвая.