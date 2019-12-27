В Киеве по Крещатику бегали абсолютно голые парни

В четверг, 26 декабря, вечером, в Киеве группа обнаженных парней пробежала по Крещатику в сторону Майдана Незалежности. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает телеграм-канал kievmap.

Очевидцы успели снять все происходящее на видео. Судя по ролику, молодые люди прикрыли свое мужское достоинство одеждой.

Свидетели голого забега говорят, что за парнями гнались полицейские.

Ранее «Фраза» сообщала, что год назад в Киеве возле станции метро «Площадь Льва Толстого» обнаженные мужчины в галстуках и бабочках пробежали несколько кругов по подземному переходу.