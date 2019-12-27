В Москве горела могила рэпера Децла

На Пятницком кладбище в Москве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горела могила рэпера Децла (Кирилл Толмацкий).

Уже установлена причина возгорания. Сотрудники кладбища говорят, что огонь вспыхнул от одной из свеч, которые сюда приносят фанаты артиста.

В сообщении говорится: «Возгорание произошло из-за безответственного использования поминальных свечей, которые приносили поклонники артиста. Огонь со свечей перекинулся на пластиковые венки».

Первыми огонь увидели работники кладбища и собственными силами потушили, после чего позвонили матери артиста Ирине Толмацкой.

Огонь уничтожил портрет Децла, крест, венки и письма от поклонников.

Напомним, что Кирилл Толмацкий умер 3 февраля после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Децл страдал врожденным заболеванием сердца гипертрофической кардиомиопатией.

Как писала «Фраза», мать Децла назвала причину смерти сына.

Ранее стало известно о тайной болезни Децла.