На американской электронной бирже был установлен аномальный рекорд

В США на электронной бирже NASDAQ был установлен уникальный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», ее индекс буквально зашкаливал.

Как передают американские СМИ, накануне индекс биржи закрылся на рекордно высоком уровне, поднявшись на 0,63% до 9008,99 пункта.

Рекордный рост наблюдался сразу одиннадцать сессий кряду, что случилось впервые за последние двадцать два года.

Рост показывали и другие биржи. Так, индекс Dow Jones поднялся на 0,37% до 28621,66 пункта, а S&P500 показал рост на 0,37% до 3235,21 пункта.

Аналитики говорят, что рост индексов обусловлен предстоящей новой торговой сделкой между США и Китаем.

Как писала «Фраза», Лондонскую биржу хотят купить за огромные деньги.