Появилось видео, как дерзкий львовянин умышленно протаранил полицейское авто

В Сети появилось видео резонансного инцидента, который произошел на проспекте Свободы во Львове. Как выяснили журналисты «Фразы», там дерзкий нарушитель ПДД пошел на таран полицейского автомобиля.

Как передает 032.ua, горе-водитель не стал дожидаться составления протокола за стоянку в неположенном месте, а просто-напросто «прорубил» себе путь, сдвинув с проезжей части патрульный автомобиль.

Тем не менее, далеко он уехать не успел ‒ его задержали на улице Кривоноса, после чего оформили сразу три протокола: за совершение ДТП, нарушение стоянки и невыполнения требований об остановке.

Кроме того, горе-нарушителю грозит еще и уголовная ответственность, т. к. во время его «маневров» пострадал один из правоохранителей.

Как писала «Фраза», в Киеве копы устроили погоню за пьяным нарушителем — тот пошел на таран.

Ранее в Киеве пьяный подросток решился протаранить полицейское авто.