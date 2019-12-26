В Киеве прямо на рынке расстреляли пожилую женщину

В четверг днем, 26 декабря, на столичном Виноградаре произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на одноименном рынке неизвестный злоумышленник по непонятной причине выстрелил в женщину-пенсионерку.

Как передает «Киев Оперативный», потерпевшая стояла возле пункта обмена валют, как внезапно какой-то мужчина выстрелил ей в голову, после чего покинул место происшествия на авто.

К счастью, женщина осталась жива, ее увезли в больницу.

По предварительным данным, в нее стреляли из «травмата». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как писала «Фраза», в столичном Гидропарке киллер застрелил водителя «Тойоты».

Также сообщалось, что на киевской Борщаговке расстреляли двоих прохожих.