Муж Ким Кардашьян выпустил неожиданный альбом об Иисусе

Известный американский рэпер Канье Уэст выпустил неожиданный рождественский альбом Jesus is born (Иисус родился). Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые песни уже доступны в сети.

Всего в свой альбом 42-летний муж Ким Кардашьян включил девятнадцать композиций.

Среди них песни Count uour blessings, Excellent, Balm in gilead и Ultralight beam.

Отмечается, что это первый релиз артиста и Sunday Service. Они выступали вместе весь уходящий год.

Как писала «Фраза», американская звезда армянского происхождения Ким Кардашьян крестила детей на своей исторической родине. Произошло это в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.