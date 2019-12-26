Российские коммунальщики опозорились, убирая… несуществующий снег

Коммунальщики из Владимирской области в РФ опозорились в социальных сетях. Как выяснили журналисты «Фразы», появилось видео, как они убирают несуществующий снег.

Имитацию бурной деятельности горе-работников уже осуждают пользователи интернета.

Видно, как снегоуборочный трактор неспешно, затягивая время, едет по совершенно сухой улице, «делая вид», что убирает снег.

Видео сняли очевидцы, после чего его показали даже на федеральном ТВ.

Как писала «Фраза», из зоопарка одного из городов России сбежал ягуар.

Ранее российский депутат пожаловался, что медведь задрал у него дюжину лошадей.