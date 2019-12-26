Ночью в Киеве произошла жуткая авария: видео не для слабонервных

Жуткая авария произошла поздно вечером в среду, 25 декабря, на Харьковском шоссе, 18 в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись сразу три автомобиля – Mercedes, Ford и ВАЗ-2101.

Как передает «Информатор», в ДТП пострадалои три человека, которые ехали в машине ВАЗ. Ее от удара разорвало пополам. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Уже есть видео аварии. Там видно, что на перекрестке Mercedes буквально протаранил ВАЗ, а тот полетел на Ford.

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Как писала «Фраза», популярная украинская певица угодила в ДТП, возвращаясь домой с концерта.