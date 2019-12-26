Под Днепропетровском испытали новую украинскую «суперпушку»

На полигоне в Днепропетровской области успешно прошли испытания первой украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана». Как выяснили журналисты «Фразы», появилось видео стрельбы новой «суперпушки».

Орудие разработала компания «Украинская бронетехника».

Сообщается, что это «первая украинская система вооружения стандарта НАТО».

Разработчики говорят об испытаниях: «Во время гидровыстрела испытатели осуществили выстрел деревянной болванкой, залив в ствол пушки воду, чтобы снаряд не загорелся».

Отмечается, что «в ходе таких испытаний проверяется, держит ли ствол необходимое для выстрела давление, образующееся в результате сгорания пороха, а также работа всех систем артиллерийской установки».

Создатели орудия говорят, что также «запланирована стрельба инертными снарядами, а потом и боевыми, чтобы подтвердить заявленные разработчиками тактико-технические характеристики».

Справка :

Установка «Богдана» является совместной разработкой Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании «Украинская бронетехника». Ее показали еще в августе прошлого года на параде в День Независмости.

Ее калибр составляет 155 миллиметра.

Данная установка базируется на шасси КрАЗ-63221, а ее экипаж состоит из пяти человек. Она укомплектована баллистическим вычислителем, автоматической системой наведения пушки, встроенной навигационной системой и дисплеем командира.

При этом ее скорость движения по трассе составляет 80 км/ч, а по пересеченной местности до 30 км/ч. Запас хода составляет 800 км по трассе и 300 км по пересеченной местности.

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