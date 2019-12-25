«Ответил за отца». На столичных Березняках в упор расстреляли предпринимателя

Во вторник вечером, 24 декабря, в Днепровском районе Киева произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Павла Тычины злоумышленник в упор расстрелял 42-летнего мужчину.

Как передает пресс-служба столичной полиции, сделав несколько выстрелов, злоумышленник бросился бежать, однако был задержан уже через несколько часов.

К счастью, потерпевший, которого госпитализировали с огнестрельным ранением груди, остался жив.

По предварительным данным, конфликт между ними произошел из-за отца злоумышленника, которого потерпевший обвинил в краже мангала с территории принадлежащего ему предприятия.

Решив отомстить за отца, подозреваемый 1984 г.р. дождался «обидчика» возле дома, где и осуществил задуманное.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За покушение на убийство подозреваемому грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в столичном Гидропарке киллер застрелил водителя «Тойоты».

Также сообщалось, что на суровой киевской окраине расстреляли двоих прохожих.