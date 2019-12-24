Зеленский красиво «осадил» зарвавшегося чиновника

В сети появилось видео инцидента, который произошел во время заседания Совета развития регионов и общин. Как выяснили журналисты «Фразы», там президент Владимир Зеленский был вынужден пристыдить чиновника, который позволил себе «лишнего».

Так, заметив, что один из присутствующих по непонятной причине улыбается, глава государства расценил это как неуважение те только к участникам заседания, но и ко всем жителям Украины.

«Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно... Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись», ‒ пригрозил горе-чиновнику Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский устроил разнос чиновнику за несуществующий прогул.

Также сообщалось, что Зеленский «погнал в шею» луганского... Короля Артура.