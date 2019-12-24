Появилось видео нападения толпы активистов на журналиста проекта Шария

В Сети появилось видео нападения на журналиста проекта «Шарий.net» Дмитрия Кучера под зданием Апелляционного суда Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный ролик был обнародован на Youtube-канале «Klymenko Time».

Как известно, сегодня в Киеве состоялось судебное заседание по обжалованию меры пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийству известного тележурналиста Павла Шеремета.

Согласно материалам дела, именно Кузьменко закладывала взрывное устройство под автомобиль журналиста и приводила бомбу в действие.

В то же время, внушительная группа активистов, несогласных с ходом расследования и «судейским беспределом», заявилась на заседание с целью поддержать подозреваемую. С ними и столкнулся журналист Дмитрий Кучер.

Как писала «Фраза», Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета.

Ранее в полиции озвучили истинное число подозреваемых в убийстве Шеремета.