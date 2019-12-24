В Киеве с балкона высотки выпал мужчина с порезанной рукой

Сегодня, 24 декабря, ночью в Киеве на Троещине под 12-этажным домом по ул. Николая Лаврухина, 7 был обнаружен труп мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», предварительно, смерть наступила в результате падения с высоты.

Сообщение об обнаружении тела поступило экстренным службам от местной жительницы около 4:20. Она вышла покурить на балкон и увидела, что под подъездом лежит мужчина без признаков жизни, сообщает «Информатор».

Прибывшие медики вынуждены были констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, она наступила в результате падения с высоты, а именно с общего балкона.

Никаких документов при погибшем не было. На вид ему около 70 лет. Никто из местных жителей погибшего не узнал. При этом у мужчины из-за порезов была перебинтована рука от кисти до локтя.

Как писала «Фраза», в Киеве парень выпал с балкона, держа в руках ключи от квартиры.

3 октября на улице Николая Закревского, 95в в Киеве парень 2005 года рождения выпрыгнул с десятого этажа 25-этажного дома.