В Киеве мужчина прямо на остановке пытался совершить самоубийство

На улице Кибальчича, расположенной в Днепровском районе столицы произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там прямо на остановке общественного траспорта нетрезвый мужчина пытался лишить себя жизни.

Как передает «Информатор», подоспевшие на вызов патрульные попытались установить с самоубийцей контакт, но тот никого к себе не подпускал, а выбросить осколок стекла, которым резал себе вены на руке, отказывался.

Тем не менее, находившиеся на месте происшествия активисты ОО «Автопатруль Майдан» все-таки смогли выхватить у мужчины орудие самоубийства, после чего его передали врачам «скорой помощи».

Как писала «Фраза», на Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить самоубийство.

Ранее в Сети появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство.