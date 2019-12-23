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Как правильно выбирать бананы?

Как правильно выбирать бананы?

24 декабря, в 10:00 на «Интере» можно будет увидеть новый выпуск «Полезной программы» — о бананах. Как выяснили журналисты «Фразы», ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать эти плоды, чем отличаются разные сорта и какие блюда из них можно приготовить.

Банан — один из самых популярных и полезных фруктов в мире. Это и вкусный десерт, и питательный перекус, и хорошее дополнение к блюдам. В мякоти плодов содержатся крахмал, клетчатка, пектины, белки, необходимые для организма человека калий, магний, фосфор, кальций, железо, натрий, медь, цинк, а также витамины группы В, Е, С и РР. 1-2 банана в день поднимут уровень гемоглобина в крови, помогут успокоить нервную систему и обеспечат отличное настроение, поскольку они содержат триптофан — аминокислоту, которая в организме человека превращается в гормон радости серотонин. Как выбрать качественные бананы? В каком виде их лучше употреблять?

«Обязательно обращайте внимание на внешний вид покупаемых бананов, — советует эксперт по качеству и безопасности продуктов Юлия Слива. — Бананы должны быть упругими на ощупь, желтыми, без вмятин и темных пятен. Если банан потемнел — не спешите его выбрасывать, используйте в выпечке. Банан так же, как и яйцо, используют для связки продуктов. Не стоит хранить банан в холодильнике: он быстро почернеет. Идеальная температура для хранения бананов — +13 градусов».

Чем полезны зеленые и перезревшие бананы? Кому противопоказаны сушеные или вяленые плоды? И как можно применить в хозяйстве банановую кожуру? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Анна Белокоз, эксперт по качеству и безопасности продуктов Юлия Слива, шеф-повар Артем Радучич. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу — певица и скрипачка Ассия Ахат.

«Мне нравятся беби-бананы, но я переживала, как этот калорийный продукт может отразиться на фигуре, — признается Ассия Ахат. — Оказывается, маленькие бананы с тонкой кожурой — лучший выбор для тех, кто хочет сбросить вес. Теперь благодаря экспертам „Полезной программы“ я узнала, что лучше есть эти плоды до обеда. Также поняла, что сушеные и вяленые бананы — очень полезны, но содержат много сахара. Самое главное правило при их употреблении — во всем должна быть мера».

В ток-шоу может обратиться каждый. Если вам продали некачественный товар, у вас есть жалобы, предложения и советы, пишите на сайт проекта https://korysno.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067-879-55-91.

 

Тэги: здоровье, банан, новости Украины

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